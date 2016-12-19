Экс-замминистра экономики Шилиманова задержали по делу об обманутых дольщиках

Публикации за 19.12.16

В Екатеринбурге появилась информация о задержании бывшего заместителя министра экономики региона, партнера барда Александра Новикова Михаила Шилиманова. Его задержали по делу об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс» на Шарташе, – сообщил сегодня на свой странице правозащитник Дмитрий Рожин.

Как ранее сообщали в прокуратуре области, в 2008 году на Изоплите группа компаний «Домбери», директором которой на тот момент был бард Александр Новиков, начала строительство комплекса малоэтажных жилых домов. Застройщиком объекта с 2008 года являлось ООО «Элит-Строй», а в дальнейшем ООО «Дигитал-Ай». Финансирование строительства осуществлялось из средств созданного ООО «Группа Компаний «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Членами кооператива стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн рублей. Завершить строительство планировалось в первом квартале 2012 года.

Фактически в 2011 году строительные работы были приостановлены (на берегу Шарташа построили три коробки будущих зданий) и до настоящего времени не возобновлялись, а ООО «Дигитал-Ай» в конце 2015 года сменило место нахождения на Самару, а в феврале 2016 года деятельность организации была прекращена. В связи с этим по факту хищения денежных средств членов ПЖСК «Бухта Квинс» следственными органами в ноябре 2015 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Прокуратура этим летом истребовала уголовное дело, чтобы оценить его на предмет возможной волокиты. И, по всей видимости, ему все же дали ход.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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