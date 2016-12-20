Экс-депутаты Госдумы от Свердловской области попали в число «оккупантов» служебных квартир

Публикации за 20.12.16

Два бывших депутата Государственной думы, представлявших в прошлом созыве Свердловскую область, оказались в числе тех, кто не захотел в срок освободить служебные квартиры на улице Улофа Пальме в Москве.

Как сообщает РБК со ссылкой на замглавы комитета по регламенту Михаила Романова, среди нарушителей оказались либерал-демократ Владимир Таскаев и эсер Геннадий Носовко. Напомним, Таскаев представлял Свердловскую область в думе на протяжении почти 9 лет – с декабря 2007 по сентябрь 2016 года. Экс-депутат запомнился главным образом внутрипартийными склоками, а также возбужденным в отношении него уголовным делом по обвинению в браконьерстве. В предвыборные списки ЛДПР этого года он не попал. Летом Таскаев покинул партию Жириновского.

Эсер Геннадий Носовко оказался представителем Свердловской области чисто случайно, избравшись по партийным спискам. Уроженец Иркутской области, проживший большую часть жизни в Красноярске, на Урале он был практически не известен. Отметим, что по итогам 2015 года он занял первое место по доходам среди «свердловских» депутатов, задекларировав 96 млн 499 тысяч 681 рубль, что примерно в 30 раз больше, чем год назад. Ответ на вопрос, как это ему удалось, возможно, следует искать в списке принадлежащей ему недвижимости. В 2014 году Носовко был безоговорочным чемпионом по землевладению: ему принадлежало более 60 дачных и сельскохозяйственных земельных участков. Теперь их осталось десять.

Кроме Таскаева и Носовко в число «оккупантов» служебных квартир попал уроженец Самарской области Максим Шингаркин. В прошлом созыве он представлял в думе Тюменскую область и ЛДПР. Этим летом Шингаркин «засветился» и в Свердловской области, но уже в качестве кандидата от «Родины» по Серовскому одномандатному округу. Победить экс-министра строительства, единоросса Сергея Бидонько ему, конечно, не удалось, но зато он запомнился как «кандидат, который показал избирателям «песца». Небольшая сценка с настоящим линяющим песцом – только часть эпичного ролика кандидата «Родины», который с сосредоточенным лицом косил траву, рубил дрова и обещал разобраться с чиновниками-коррупционерами.

Всего в числе нарушителей 18 человек. Из служебных квартир не выехали трое экс-депутатов из «Единой России» – ​Тимур Акулов, Михаил Яшин и Антон Романов, четверо из «Справедливой России» – Александр Четверяков, Александр Романович, Геннадий Носовко и Сергей Доронин, а также члены ЛДПР Максим Шингаркин, Роман Худяков, Владимир Таскаев и Ирина Чиркова. Рекорд принадлежит КПРФ – семь человек. Это Кочиев Роберт, Заполев Михаил, Гончаров Виктор, Паршин Николай, Борис Иванюженков, Владимир Бессонов и Мамаев Сергей.

Отметим, что число «несъехавших» бывших депутатов сокращается: две недели назад сообщалось, что не удается выселить из служебных квартир 86 депутатов Госдумы предыдущего созыва, которые не смогли остаться в парламенте после осенних выборов.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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