В Екатеринбурге прорвало теплотрассу на Юго-Западе – два десятка домов и детсад без тепла (ФОТО)

Публикации за 20.12.16

В Екатеринбурге сегодня утром прорвало теплоснабжающую магистраль на улице Амундсена – без отопления остались 18 многоквартирных жилых домов и детский сад.

Как уточнили в пресс-службе свердловского управления МЧС России, сообщение о ЧП в районе дома Амундсена, 53, поступило сегодня в семь утра. «По предварительным данным, в результате аварии ограничена подача теплоснабжения в 18 жилых домах (ул. Волгоградская, ул. Громова, ул. Московская), детский сад № 342 (ул. Московская, 216а). Отопление жилых домов осуществляется по затухающей схеме. Детский сад будет работать до 12:00», – сказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что магистраль принадлежит Свердловской теплоснабжающей компании. На месте аварии работают сотрудники СТК и МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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