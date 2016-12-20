NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.12.16

Екатеринбург в минус 33: машины не заводятся, общественный транспорт встал

Екатеринбург в минус 33: машины не заводятся, общественный транспорт встал

С приходом сильных морозов в Екатеринбурге начались проблемы с общественным транспортом. Очевидцы сообщают, что в центре города не ходят трамваи, а на Уралмаше отказали троллейбусы. В Кольцово задерживают некоторые рейсы – правда, не из-за уральских морозов, а из-за температур по месту прибытия.

Сегодня утром в Екатеринбурге, как и прогнозировалось, стало еще холоднее: утром температура опустилась до 33-34 градусов. Сначала проблемы ощутили автомобилисты, часть машин отказывается заводиться. На дорогах поэтому весьма свободно, в это время в последние недели в это время суток наблюдались 7-8-балльные пробки, сегодня же всего 5 баллов.

Есть проблемы в движении общественного транспорта. «На кольце г. Исеть, заискрил трамвай, вагоны стоят, закрыто движение в сторону ост. Челюскинцев, ост. Оперный театр (со стороны Восточной)», – сообщил подписчик группы «Типичный Екатеринбург». «На остановке Шварца сломался трамвай. Движение на Вторчермет-Керамику закрыто. Также сообщается, что встали троллейбусы на Белинского. Кроме этого только что пришло сообщение о скоплении троллейбусов на Космонавтов», – отметили около часа назад в «Инциденте Екатеринбург». Еще один очевидец говорит, что встали трамваи на Ленина от площади 1905 года в сторону Дворца молодежи, правда, там на рельсах встал внедорожник, морозы не виноваты.

На Уралмаше утром перестали ходить троллейбусы, более десятка «рогатых» машин стояли с аварийкой. Пассажирам объясняли, что транспорт замерз.

Есть перебои и в расписании самолетов, но не из-за мороза в Екатеринбурге. Кольцово с погодой справляется, все рейсы вылетают вовремя, кроме тех, которые отправляются в Салехард и Сургут. Там температура воздуха второй день держится в районе -45 градусов и сильно понижена видимость. Рейсы в эти города и из них задерживаются в связи с метеоусловиями. «Очень холодно. Всю ночь ниже -30 °С. На перроне постоянно работают 8 наших подогревателей. Греем каждый борт: по прилете размораживаем багажники, перед вылетом прогреваем двигатели и другие системы. Чтобы даже в лютый мороз все было по расписанию», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

В Екатеринбурге прорвало теплотрассу на Юго-Западе – два десятка домов и детсад без тепла (ФОТО). / Экс-депутаты Госдумы от Свердловской области попали в число «оккупантов» служебных квартир. / 20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter