Екатеринбург в минус 33: машины не заводятся, общественный транспорт встал

Публикации за 20.12.16

С приходом сильных морозов в Екатеринбурге начались проблемы с общественным транспортом. Очевидцы сообщают, что в центре города не ходят трамваи, а на Уралмаше отказали троллейбусы. В Кольцово задерживают некоторые рейсы – правда, не из-за уральских морозов, а из-за температур по месту прибытия.

Сегодня утром в Екатеринбурге, как и прогнозировалось, стало еще холоднее: утром температура опустилась до 33-34 градусов. Сначала проблемы ощутили автомобилисты, часть машин отказывается заводиться. На дорогах поэтому весьма свободно, в это время в последние недели в это время суток наблюдались 7-8-балльные пробки, сегодня же всего 5 баллов.

Есть проблемы в движении общественного транспорта. «На кольце г. Исеть, заискрил трамвай, вагоны стоят, закрыто движение в сторону ост. Челюскинцев, ост. Оперный театр (со стороны Восточной)», – сообщил подписчик группы «Типичный Екатеринбург». «На остановке Шварца сломался трамвай. Движение на Вторчермет-Керамику закрыто. Также сообщается, что встали троллейбусы на Белинского. Кроме этого только что пришло сообщение о скоплении троллейбусов на Космонавтов», – отметили около часа назад в «Инциденте Екатеринбург». Еще один очевидец говорит, что встали трамваи на Ленина от площади 1905 года в сторону Дворца молодежи, правда, там на рельсах встал внедорожник, морозы не виноваты.

На Уралмаше утром перестали ходить троллейбусы, более десятка «рогатых» машин стояли с аварийкой. Пассажирам объясняли, что транспорт замерз.

Есть перебои и в расписании самолетов, но не из-за мороза в Екатеринбурге. Кольцово с погодой справляется, все рейсы вылетают вовремя, кроме тех, которые отправляются в Салехард и Сургут. Там температура воздуха второй день держится в районе -45 градусов и сильно понижена видимость. Рейсы в эти города и из них задерживаются в связи с метеоусловиями. «Очень холодно. Всю ночь ниже -30 °С. На перроне постоянно работают 8 наших подогревателей. Греем каждый борт: по прилете размораживаем багажники, перед вылетом прогреваем двигатели и другие системы. Чтобы даже в лютый мороз все было по расписанию», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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