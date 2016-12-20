В Екатеринбурге начнут строить еще одну арену, которую выиграли игроки «путинской» хоккейной лиги

Публикации за 20.12.16

В Екатеринбурге на этой неделе начнется строительство новой ледовой арены. Грант на ее возведение вручил свердловским хоккеистам из команды «Авто» Ночной хоккейной лиги президент России Владимир Путин. Это будет уже вторая подобная арена в Екатеринбурге.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, первая была построена после победы команды «Неоплан» на фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи в 2014 году. Екатеринбуржцам она известна как «Дацюк арена». Вторую выиграли хоккеисты в этом году. Изначально планировалось, что ее построят на Уралмаше, однако теперь выбрано новое место – микрорайон «Солнечный». Возведением второй арены займется «Форум-групп».

Как сообщили NDNews.ru в оргкомитете празднования 70-летия свердловского хоккея, закладка первого камня новой арены пройдет послезавтра, 22 декабря. Ожидается, что в церемонии примут участие двукратный чемпион Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, Кубка Вызова и Кубка Канады, член зала славы ИИХФ, член символической сборной столетия ИИХФ, куратор конференции «Урал» Ночной хоккейной лиги Сергей Макаров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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