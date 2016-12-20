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Екатеринбург

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Публикации за 20.12.16

Службы такси Екатеринбурга из-за холодов подняли цены

Службы такси Екатеринбурга из-за холодов подняли цены

С наступлением морозной погоды в службах такси Екатеринбурга вновь отмечается ажиотаж.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сковавшие город 30-градусные холода стали причиной роста числа заказов такси. Многие жители уральской столицы отказались сегодня идти на работу пешком и не воспользовались общественным транспортом, предпочтя с комфортом доехать до места назначения на машине. При этом у ряда автомобилистов утром после крайне холодной ночи свои машины не завелись, и они тоже пополнили очередь желающих воспользоваться услугами автоперевозчиков. Аналогичная ситуация наблюдалась в середине ноября, когда Средний Урал сковали первые трескучие морозы.

Таксомоторные парки, в свою очередь, вновь воспользовались непогодой и взвинтили цены. По сообщениям горожан, утром с перегрузкой работают почти все службы такси города. В самых популярных из них ожидание назначения машины достигало 20 минут и более. «Пик заказов, как и в ноябре, пришелся на 7-9 утра. Желающих уехать в это время на такси было примерно в два или даже в три раза больше, чем в прошлый вторник», – рассказали NDNews.ru в одной из служб такси города.

При этом во время наплыва клиентов в условиях загруженности машин на линиях предусмотрен повышающий коэффициент. Он включается временно, пока не спадет ажиотажный спрос.

Добавим, что в ноябре , что в холода работали на износ, «отпахивая» не одну, а две или даже три смены с часовыми перерывами на сон в надежде заработать на замерзающих горожанах. За сутки они могли «поднять» до 15 тысяч рублей в зависимости от желания и возможностей.

В таксомоторных парках, между тем, не исключают, что ажиотаж будет и сегодняшним вечером, когда основная масса горожан начнет разъезжаться с работы по домам.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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