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Екатеринбург

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Публикации за 20.12.16

Первую очередь нового парка в Солнечном сдадут летом 2017 года

Первую очередь нового парка в Солнечном сдадут летом 2017 года

На юге Екатеринбурга на территории района Солнечный уже начались работы по созданию нового парка. Его концепцию компания «Форум-групп» разработала, опираясь на результаты опроса жителей города, которые хотят видеть в парке зоны для занятий спортом, аллеи для прогулок, пикниковые площадки и так далее. Первая очередь парка будет сдана летом 2017 года.

Напомним, в августе 2016 года была утверждена концепция и сам проект нового парка в районе Солнечный, созданием которого занимается компания «Форум-групп». Проект разработало известное московское архитектурное бюро Wowhaus с учетом пожеланий горожан. Опрос екатеринбуржцев показал, что в новом парке им нужны: зоны для занятий спортом (спортивные площадки, тренажеры, велосипедные дорожки); благоустроенное пространство для прогулок семьей и красивые рощи; пикниковые зоны; детские площадки и так далее. И все это решено создать.

Новый День: Первую очередь нового парка в Солнечном сдадут летом 2017 года

Как сообщили в пресс-службе компании «Форум-групп», в соответствии с СНиПами, площадь зеленых территорий общего пользования в пересчете на одного жителя крупного города должна быть не менее 10 кв. м на человека. Поэтому, по подсчетам экспертов, количество деревьев в Екатеринбурге сегодня нужно увеличить примерно на 20-30%. Число жителей города растет, а значит, необходимо не только не уменьшать число растений в городской зоне, но и высаживать новые. И новый парк в Солнечном решает сразу две социально значимых задачи: создаются дополнительные зеленые зоны и место для здорового отдыха с семьей в выходные.

«В парке мы обустроим площадки для занятий разными видами спорта – футболом, баскетболом и волейболом, детские игровые площадки, прогулочные и велодорожки. Всего запланировано три очереди парка, соединенных между собой широким бульваром. Изюминкой парка станет искусственный водоем и благоустроенное пространство вокруг него», – сообщил генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Первая очередь парка будет сдана в июле 2017 года. Сейчас на территории в завершающей стадии ландшафтные работы, создается искусственная возвышенность, осенью были высажены первые деревья и другие растения, активные работы по созданию парка продолжатся весной.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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