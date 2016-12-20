В Свердловской области уже 86 случаев кори: карантин продолжается

Публикации за 20.12.16

Ситуация с заболеваемостью корью в Свердловской области остается напряженной. По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 декабря зарегистрировано 86 случаев подозрения на корь, из них 56 у детей и 30 у взрослых. Лабораторно диагноз подтвержден у 75 человек.

В регионе продолжаются противоэпидемические мероприятия. По предписанию санврачей, организаторы и участники массовых мероприятий в закрытых помещениях должны иметь при себе сертификат прививок с отметкой иммунизации против кори. Аналогичные требования предъявляются ко всем организованным группам, выезжающим за пределы Свердловской области.

Карантин для непривитых детей в школах продолжает действовать в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Невьянске, Верхней Салде, Верхней Пышме и других муниципалитетах. На этих территориях также не допускаются к работе сотрудники учебных и лечебно-профилактических заведений, не имеющие прививок от кори, сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

С начала ноября в регионе развернута подчищающая иммунизация населения. За этот периоде в Свердловской области было привито 67 564 человека, в том числе 23 858 детей. По результатам проведенной проверки по иммунопрофилактике кори было вынесено 86 постановлений о наложении штрафов на сумму 538 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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