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Публикации за 20.12.16

В Ирбите против заведующей детского сада возбудили дело за холод в группах

В Ирбите против заведующей детского сада возбудили дело за холод в группах

Ирбитская межрайонная прокуратура возбудила в отношении заведующей Килачевским детским садом (Ирбит) Ирины Акишевой дело по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, такая реакция последовала после того, как в ходе проверки сотрудники надзорного органа выявили нарушения температурного режима в дошкольном учреждении. «Так, в спальном помещении второй младшей группы зафиксировано плюс 17,5 градусов при нормативе 19-20, в музыкальном зале – плюс 17 градусов при нормативе 19-20, в игровой комнате – плюс 19 градусов при нормативе плюс 21 – плюс 23 градуса, в спальне старшей группы – плюс 17 градусов при нормативе плюс 19-20 градусов, в групповой комнате средней группы – плюс 17 градусов при нормативе 21-23 градуса, в спальне старшей группы – 18 градусов при нормативе 19-20 градусов», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура внесла главе Ирбитского муниципального образования Елене Врублевской представление с требованием устранить нарушения законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом благополучии. «Администрацией детского сада приняты меры на восстановление температурного режима. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое восстановление температурного режима находится на контроле межрайонной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

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