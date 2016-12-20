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Екатеринбург

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Публикации за 20.12.16

В Свердловской области из-за гриппа частично закрыто 44 школы и 86 садиков

В Свердловской области из-за гриппа частично закрыто 44 школы и 86 садиков

Грипп и ОРВИ продолжают распространяться по Свердловской области. Частично закрыты более сотни школ и садиков, некоторые детские учреждения полностью остановили работу. В Екатеринбурге болеющих на треть больше, чем по области.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, за последнюю неделю зарегистрировано 34,3 тысячи случаев гриппа и ОРВИ, это на 21 % больше, чем неделей ранее. Заболеваемость находится на неэпидемическом уровне только среди детей до 6 лет. В Екатеринбурге за неделю заболели 15,7 тысяч человек, это выше среднеобластного показателя на 38 %, эпидпорог порог превышен среди детей старше 7 лет и взрослых. Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в 5 МО: Режевском ГО, ГО ЗАТО Свободном, МО Горое Ирбите, Волчанском ГО, Верхнесалдинском ГО.

Из-за заболеваний полностью закрыты 2 школы и 7 садиков, еще в 44 школах закрыто 93 класса, в 86 ДОУ – 102 группы.

Эпидемиологи рекомендуют соблюдать меры профилактики – почаще гулять на свежем воздухе, правильно питаться, мыть руки, принимать витамины. А кроме того, в Роспотребнадзоре советуют: «При появлении признаков заболевания обращаться за медпомощью (вызывать врача на дом)».

Как ранее писал NDNews.ru, АТС скорой в Екатеринбурге не справляется с напором звонящих. Врачи просят приболевших вызывать участкового или неотложку при поликлинике, так как скорая занимается прежде всего случаями, угрожающими жизни человека, а не тем, как сбить температуру у взрослого.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

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