ДПС спасла замерзшего водителя фуры, который ехал с детскими подарками в Нижний Тагил

Публикации за 20.12.16

Сотрудники ГИБДД отмечают рост числа сообщений с просьбой о спасении замерзающих людей на автодорогах и трассах региона.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, только за вчерашние сутки помощь оказана более 20 водителям транспортных средств и их пассажирам. «Чаще всего у водителей возникают проблемы с топливной и тормозной системами. В частности, на автодороге Екатеринбург – Тюмень сотрудниками ДПС совместно с сотрудниками МЧС была оказана помощь шести водителям грузовых автомобилей, где пришлось при помощи тепловых пушек отогревать у грузовых автомобилей топливную и тормозную систему», – отмечают в ведомстве.

Также накануне поздним вечером инспекторы ДПС из Нижнего Тагила помогли в ремонте грузового автомобиля водителю из Ульяновска. Мужчина на грузовом автомобиле «Скания» с прицепом вез детские сладкие подарки по маршруту Ульяновск – Березовский – Нижний Тагил. Именно в Нижнем Тагиле в автомобиле закончилось дизельное топливо. Фуру на улице Жуковского заметили гаишники. «Инспекторы съездили до заправки за топливом, но это не помогло, так как была завоздушена топливная система. Тогда было принято решение приобрести необходимые автозапчасти для ремонта машины. Сотрудники ГИБДД съездили в автомагазин, затем всю ночь ремонтировали. Утром с фабрики вызвали погрузчик и спасли конфеты», – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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