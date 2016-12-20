Жительница Кировграда, убившая мужа из-за ревности и чуть не взорвавшая дом, получила 8,5 лет «строгача»

Публикации за 20.12.16

В Кировграде 53-летняя продавщица признана виновной в убийстве своего мужа на почве ревности.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, женщина совершила преступление 16 марта 2016 года. Подсудимая вместе со своей коллегой употребляла спиртное на работе – в продуктовом магазине. Затем пригласила подругу к себе домой, где к застолью присоединился муж обвиняемой – 55-летний мужчина. Во время распития алкоголя муж и гостья часто выходили на улицу покурить, что дало основание хозяйке жилища для ревности. Уже после того, как подруга ушла, женщина устроила сору с мужем, во время которой схватила нож и нанесла супругу один удар в область сердца. Мужчина скончался на месте.

Подсудимая сама сообщила о случившемся в скорую помощь, а медики передали инфмормацию в полицию. Когда сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия, они застали женщину за попыткой уничтожения улик – она пыталась поджечь находившийся в доме газовый баллон.

Поведение женщины непосредственно после совершения преступления (попытка уничтожения улик), а также тяжесть инкриминируемого ей деяния, послужили основанием для избрания в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления злоумышленница отрицала, выдвигая различные защитные версии. Первоначально подсудимая говорила о том, что когда она легла спать, с мужем было все в порядке, а позднее кто-то, видимо, пришел в дом и убил его. Потом она выдвигала версию о самообороне.

Но собранные следствием улики говорили против женщины. Суд согласился с доказательной базой и признал жительницу Кировграда виновной в убийстве. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

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