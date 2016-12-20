Дело главы Среднеуральска Тарасова о земельных махинациях ушло в суд

Публикации за 20.12.16

Расследование дела в отношении экс-главы Среднеуральска Бориса Тарасова завершено. Чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и покушении на дачу взятки. Тарасов попался на махинациях с землей и попытался откупиться, дав взятку мошеннику, представившемуся правоохранителем.

Напомним, сначала следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Речь шла о продаже по заниженной стоимости более 15 гектаров земли дачному некоммерческому партнерству «Коптяки-12», членами которого являются лица, близкие к главе администрации городского округа Бориса Тарасова. Ущерб бюджету области и Среднеуральска оценили в 61 млн рублей. В подозреваемых по этому делу числился сам Борис Тарасов. А после в расследование затесался курьезный случай.

В феврале этого года Тарасову позвонил некто, и, представившись сотрудником СУ СК по Свердловской области, предложил прекратить уголовку за миллион рублей. Тарасов согласился и перевел деньги на несколько указанных счетов. Правда, как выяснилось, звонивший отношения к СК не имеет. Так появилось второе уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ («Покушение на дачу взятки в крупном размере»).

Как сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после вручения обвиняемому копии уже утверждённого обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Кстати, телефонного мошенника так же судят, но в другом регионе России.

Среднеуральск, служба информации РИА «Новый День»

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