Авария на Юго-Западе: в 9 домах восстановлено теплоснабжение (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 20.12.16

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Свердловские спасатели сообщают о частичном восстановлении теплоснабжения в домах по улице Московской, которые остались без тепла сегодня утром из-за крупной коммунальной аварии. Напомним, в результате ЧП на улице Амундсена батареи остыли в 18 жилых домов и детском саду №342.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, по состоянию на 13.00 началось заполнение системы теплоснабжения в девяти жилых домах по ул. Московской №№: 212/1, 212/2, 212/3, 212/4,214/1, 214/2, 216, 216а (д), 218. В настоящий момент ремонтные работы продолжаются. По остальным адресам восстановление теплоснабжения планируется в ближайшие часы. Детский сад работал до 12.00 и уже закрылся, воспитанников забрали родители.

В ведомстве отметили, что поддержание теплового режима осуществляется с обратного трубопровода по затухающей схеме. Сотрудники МЧС провели поквартирный обход жилых домов, средняя температура воздуха в квартирах +19 – +20 градусов. Сил и средств для ликвидации аварии достаточно.

В МЧС также сообщили, что на территории Свердловской области не зарегистрировано чрезвычайных происшествий в связи с морозами.

Напомним, авария произошла вчера в районе 20 часов. Как сообщил начальник тепловых сетей Ленинского района Виктор Тимофеев, к 23.00 аварию удалось локализовать. Все управляющие компании были извещены об аварии, были даны ориентировки усилить внимание к слабым местам в локальных системах теплоснабжения. Частично перекрыта для автодвижения улица Амундсена, в месте аварии постоянно дежурит пост ДПС. Рабочие накладывают «заплатки» на не выдержавший морозов трубопровод. Репортаж с места аварии – в видео NDNews.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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