NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.12.16

Авария на Юго-Западе: в 9 домах восстановлено теплоснабжение (ФОТО, ВИДЕО)

Авария на Юго-Западе: в 9 домах восстановлено теплоснабжение (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловские спасатели сообщают о частичном восстановлении теплоснабжения в домах по улице Московской, которые остались без тепла сегодня утром из-за крупной коммунальной аварии. Напомним, в результате ЧП на улице Амундсена батареи остыли в 18 жилых домов и детском саду №342.

Новый День: Авария на Юго-Западе: в 9 домах восстановлено теплоснабжение (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления МЧС, по состоянию на 13.00 началось заполнение системы теплоснабжения в девяти жилых домах по ул. Московской №№: 212/1, 212/2, 212/3, 212/4,214/1, 214/2, 216, 216а (д), 218. В настоящий момент ремонтные работы продолжаются. По остальным адресам восстановление теплоснабжения планируется в ближайшие часы. Детский сад работал до 12.00 и уже закрылся, воспитанников забрали родители.

Новый День: Авария на Юго-Западе: в 9 домах восстановлено теплоснабжение (ФОТО, ВИДЕО)

В ведомстве отметили, что поддержание теплового режима осуществляется с обратного трубопровода по затухающей схеме. Сотрудники МЧС провели поквартирный обход жилых домов, средняя температура воздуха в квартирах +19 – +20 градусов. Сил и средств для ликвидации аварии достаточно.

Новый День: Авария на Юго-Западе: в 9 домах восстановлено теплоснабжение (ФОТО, ВИДЕО)

В МЧС также сообщили, что на территории Свердловской области не зарегистрировано чрезвычайных происшествий в связи с морозами.

Напомним, авария произошла вчера в районе 20 часов. Как сообщил начальник тепловых сетей Ленинского района Виктор Тимофеев, к 23.00 аварию удалось локализовать. Все управляющие компании были извещены об аварии, были даны ориентировки усилить внимание к слабым местам в локальных системах теплоснабжения. Частично перекрыта для автодвижения улица Амундсена, в месте аварии постоянно дежурит пост ДПС. Рабочие накладывают «заплатки» на не выдержавший морозов трубопровод. Репортаж с места аварии – в видео NDNews.

Новый День: Авария на Юго-Западе: в 9 домах восстановлено теплоснабжение (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

«Очень холодно! Греем каждый борт», – в аэропорту Кольцово рассказали как спасают самолеты от замерзания (ФОТО). / Высокинский, Тушин, Шептий и Рапопорт объединятся в одну команду. / Дело главы Среднеуральска Тарасова о земельных махинациях ушло в суд.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter