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Екатеринбург

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Публикации за 20.12.16

Для игроков ЧМ-2018 в Екатеринбурге подготовят базу, но она может остаться невостребованной

Для игроков ЧМ-2018 в Екатеринбурге подготовят базу, но она может остаться невостребованной

Члены футбольных команд, участвующих в чемпионате мира 2018 года, вряд ли будут проживать в Екатеринбурге в период мундиаля, хотя одна тренировочная база с отелем будет для этих целей подготовлена. Об этом сообщил сегодня на заседании общественной палаты города замглавы администрации Сергей Тушин.

По его словам, в Екатеринбурге будут обустроены три тренировочных площадки для команд и одна тренировочная база. Отличаются они тем, что площадка будет предоставляться приехавшим на игру командам непосредственно для тренировок, а база подразумевает ещё и отель для проживания спортсменов. В Екатеринбурге такая база будет подготовлена в отеле «Рамада». Тренироваться ее постояльцы смогли бы на стадионе Химмаш. Но, заявил Тушин, довольно маловероятно, что кто-то из участников захочет ей воспользоваться. Причина – и в географическом положении Екатеринбурга, и в том, что большинство команд будут прилетать только непосредственно на игры. Напомним, в столице Урала состоится всего четыре игры, сборная России здесь играть не будет.

Кроме того, Сергей Тушин объяснил, почему в уральской столице пройдут только второстепенные матчи. По его словам, это связано с тем, что Екатеринбург – самый восточный город мундиаля, и время игр не будет попадать в слоты, наиболее востребованные ведущими рекламодателями – партнерами чемпионата.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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