NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.12.16

Хоккейный «мишкопад» в Екатеринбурге пройдет в канун Рождества

Хоккейный «мишкопад» в Екатеринбурге пройдет в канун Рождества

Хоккейный клуб «Автомобилист» в четвертый раз устроит любимую болельщиками благотворительную акцию «Мишкопад». На матче с «Торпедо» 6 января сразу после финальной сирены зрители выбросят на лед сотни мягких игрушек, которые затем клуб передаст в детские дома.

Как и в прошлом году, помимо игрушек планируется сбор денежных средств. Для этого специально для акции один из спонсоров хоккейной команды выпустит плюшевых медведей, которые будут продаваться в официальных магазинах атрибутики ХК «Автомобилист». Купить игрушки можно будет уже 22 декабря во время юбилейного матча между сборной ветеранов «Автомобилиста» и командой Правительства Свердловской области. Все вырученные средства пойдут в помощь детскому дому в селе Кочневское, сообщили NDNews.ru в пресс-службе клуба.

В прошлом году благодаря собранным на «мишкопаде» средствам в приюте удалось заменить деревянные окна на пластиковые. В этом году вырученные деньги пойдут на замену дверей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

На уральской трассе в -30 сломался рейсовый автобус с пассажирами (ФОТО). / Туристы из России не могут вылететь в Эмираты: мужчинам из-за проверки задерживают визы. / Ростелеком заплатит 100 тысяч за одну рекламную смс.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter