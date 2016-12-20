Хоккейный «мишкопад» в Екатеринбурге пройдет в канун Рождества

Публикации за 20.12.16

Хоккейный клуб «Автомобилист» в четвертый раз устроит любимую болельщиками благотворительную акцию «Мишкопад». На матче с «Торпедо» 6 января сразу после финальной сирены зрители выбросят на лед сотни мягких игрушек, которые затем клуб передаст в детские дома.

Как и в прошлом году, помимо игрушек планируется сбор денежных средств. Для этого специально для акции один из спонсоров хоккейной команды выпустит плюшевых медведей, которые будут продаваться в официальных магазинах атрибутики ХК «Автомобилист». Купить игрушки можно будет уже 22 декабря во время юбилейного матча между сборной ветеранов «Автомобилиста» и командой Правительства Свердловской области. Все вырученные средства пойдут в помощь детскому дому в селе Кочневское, сообщили NDNews.ru в пресс-службе клуба.

В прошлом году благодаря собранным на «мишкопаде» средствам в приюте удалось заменить деревянные окна на пластиковые. В этом году вырученные деньги пойдут на замену дверей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

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