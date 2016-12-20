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Екатеринбург

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Публикации за 20.12.16

Куйвашев окончательно утвердил структуру своей администрации (СХЕМА)

Куйвашев окончательно утвердил структуру своей администрации (СХЕМА)

Евгений Куйвашев подписал распоряжение о внесении изменений в структуру администрации губернатора Свердловской области, завершив, тем самым, формирование новой архитектуры государственных органов на Среднем Урале.

Как сообщается на сайте губернатора, внесение изменений в структуру администрации позволило завершить выстраивание того блока, который объединил подразделения администрации губернатора и правительства, чьей задачей является повышение качества госуправления, создание условий для стабильной общественно-политической обстановки в регионе.

Первый вице-губернатор – руководитель администрации губернатора, согласно новой структуре, получает одного первого и трех обычных заместителей. Ключевыми направлениями работы станут организационно-протокольное обеспечение – все, что связано с планированием деятельности губернатора и правительства. Отдельное внимание уделено работе с обращениями граждан и выстраиванию обратной связи главы региона со свердловчанами. Как и прежде, приоритетом работы станут кадровая политика и нормативно-правовое обеспечение деятельности, включающее экспертизу нормативных актов. Еще одно направление – контроль исполнения решений главы региона.

Администрация также будет выстраивать внутреннюю политику, осуществлять взаимодействие с муниципалитетами, вести экспертно-аналитическую работу.

Отметим, что департамент информполитики теперь не входит в структуру администрации. В начале ноября губернатор повысил статус ДИПа до .

Новый День: Куйвашев окончательно утвердил структуру своей администрации (СХЕМА)

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.16

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