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Екатеринбург

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Публикации за 21.12.16

FIFA обратилась в полицию из-за контрафактных сувениров с символикой ЧМ-2018 в Екатеринбурге

FIFA обратилась в полицию из-за контрафактных сувениров с символикой ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Подготовка Екатеринбурга к матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года может обернуться очередным скандалом. Юристы FIFA обратились в полицию с просьбой начать расследование по факту продажи в уральской столице контрафактных сувениров с символикой мундиаля.

«Мы приобрели продукцию с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года в газетных киосках в Екатеринбурге. Было установлено, что продукция контрафактная, в связи с чем мы обратились в полицию с заявлением», – заявили в компании AIS Agency, представляющей интересы FIFA в России, которую цитирует urbc.ru. В организации отмечают, что эксклюзивное право на эту символику имеет FIFA, однако их сувениры в продажу официально еще не поступали.

«Лицензиат, который будет иметь право на распространение сувениров с символикой Чемпионата мира 2018, на сегодня не определен, и такой продукции на рынке быть не может. Любые товары с этой символикой являются контрафактом: случаи их реализации уже выявлены администрацией Екатеринбурга», – рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева.

Ранее сообщалось, что продаваемые повсеместно в киосках «Роспечать» сувенирные магниты, посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года, производят в Томске. Стоят они 110 рублей за штуку. Одна из разновидностей магнитов выполнена в виде мяча, на котором сидит блондинка в коротких шортах. В руке она держит золотой кубок. При этом на каждом сувенире изображена одна из достопримечательностей Екатеринбурга. Между тем, в утвержденной FIFA символике мундиаля изображения блондинки нет.

Новый День: FIFA обратилась в полицию из-за контрафактных сувениров с символикой ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Фото: Facebook/Евгений Потапов

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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