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Публикации за 21.12.16

В Нижнем Тагиле отправили за решетку двух вымогателей, которые несколько дней издевались над своим заложником

В Нижнем Тагиле отправили за решетку двух вымогателей, которые несколько дней издевались над своим заложником

Двух жителей Нижнего Тагила отправили в колонию за похищение человека. Они четверо суток издевались над заложником, прижигая ему ноги раскаленным ножом и посыпая раны чистящим средством.

Похищение произошло 26 сентября 2015 года. Осужденные 24-летние Михаил Назарук и Иван Калистратов заперли в арендованной квартире мужчину 1979 года рождения и требовали у него 100 тысяч рублей. Потерпевший требования выполнить не смог, тогда вымогатели начали над ним издеваться: избивали руками и ногами, металлической шваброй, прижигали ноги мужчины раскаленным на газовой плите ножом, а раны посыпали чистящим порошком. Четверо суток потерпевшего запирали в кладовку, периодически выводили его и снова требовали деньги. А заодно украли его сотовый телефон.

В отношении вымогателей были возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, (вымогательство денежных средств с применением насилия), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд приговорил Михаила Назарука к 7 годам лишения свободы, Ивана Калистратова к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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