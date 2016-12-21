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Екатеринбург

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Публикации за 21.12.16

Местами до -43°: синоптики продлили экстренное предупреждение об аномальных морозах до 23 декабря

Местами до -43°: синоптики продлили экстренное предупреждение об аномальных морозах до 23 декабря

Уральцев ждет еще несколько дней сильных морозов. По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 21-23 декабря в Свердловской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7°-15°. Местами ожидается сильный мороз -40°, -43°.

Как отмечают жители Екатеринбурга, сегодня утром в городе было немного теплее, чем вчера – в разных районах города температура составляла 27-30 градусов ниже нуля. Однако синоптики предупреждают: радоваться рано. Аномально холодная погода вернется уже сегодня ночью. В Екатеринбурге температура может опуститься до -35°, по области – до -43°.

Сильный мороз может стать причиной серьезных сбоев в работе коммунальных служб, всех видов транспорта. В этот период силы и средства ГУ МЧС России по Свердловской области работают в режиме повышенной готовности. В готовности находятся 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае ЧС будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напоминаем, в МЧС работает и «горячая линия» для автомобилистов – (343) 371-45-50. По этому телефону можно получить помощь в случае возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций на автотрассах.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям Свердловской области, что в сильный мороз лучше не предпринимать дальних прогулок и поездок. Риск дорожно-транспортных происшествий и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает. Водителям-дальнобойщикам так же следует помнить о своей безопасности – одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.

При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных. Основными факторами риска обморожения являются: тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление. Спасатели советуют: чтобы избежать переохлаждения одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа.

На улице не стойте на одном месте, двигайтесь. При передвижении по городу используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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