Рассмотрение «пьяного» дела Карапетяна в суде отложили на следующий год (ФОТО)

Публикации за 21.12.16

В Екатеринбурге до следующего года отложили судебное заседание по рассмотрению административного дела депутата заксобрания области Армена Карапетяна, пойманного пьяным за рулем.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня дело народного избранника поступило мировому судье судебного участка №2 Железнодорожного района. Ожидалось, что Карапетяну назначат наказание по возбужденному против него административному делу по части 1.ст. 12.26 КоАП РФ, санкция которой предусматривает 30-тысячный штраф и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Но мировой судья не стала рассматривать дело. «Нет информации в материалах дела, что Карапетян был соответствующим образом извещен о заседании суда, – сказала судья Юлия Денисова. К слову, сам Карапетян на заседание суда не явился, прислав вместо себя адвоката.

В результате было предложено отложить заседание до 12 января 2017 года. Соответственно, Карапетян на предстоящие праздники останется с правами. Вместе с тем, адвокат депутата попросил перенести слушание на другое число по причине своей занятости. Окончательное решение по дате стало известно спустя полчаса – заседание назначено на 12 января 2017 года, 10 часов утра.

Напомним, инцидент с участием депутата произошел в ночь на 11 декабря. Сотрудники ГИБДД остановили Mercedes-Benz Gelandewagen на улице Челюскинцев, за рулем которого находился Армен Карапетян в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался, не показал инспекторам и водительских прав. Вместо этого буйный парламентарий демонстрировал депутатские «корочки», вел себя агрессивно и даже набросился на одного из сотрудников ДПС, который снимал происходящее на сотовый телефон. Позже эту запись показали в эфире телеканала «Россия-24». Поначалу Карапетян заявлял СМИ, что был в тот день в Москве, но после выхода сюжета на телевидении, изменил свою позицию, сообщив, что ехал на пассажирском сидении, а его машиной управлял один из сопровождавших его людей.

Дело о пьяной езде депутата взял на личный контроль замгенерального прокурора России в УрФО Юрий Пономарев. «Учитывая статус данного гражданина, дело взято на контроль, в том числе, по причине имеющихся сведений о предпринимаемых мерах воздействия на результаты разбирательства», – сообщили ранее NDNews.ru в надзорном ведомстве. Добавим, что делом занимается также прокуратура Свердловской области, по итогам решения которой свердловские «справедливороссы» вынесут решение по поводу однопартийца. Спикер заксо Людмила Бабушкина объявила, что вопрос Карапетяна будет решать мандатная комиссия ЗССО.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Максим Бородин

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