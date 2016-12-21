В Екатеринбурге внедорожник протаранил два автобуса (ФОТО)

Публикации за 21.12.16

В Екатеринбурге на улице Луганской сегодня утром столкнулись два автобуса и внедорожник. ДТП произошло напротив здания №59/3.

Как сообщает служба спасения «Сова», водитель автомобиля двигался в сторону Кольцово. Внедорожник занесло на дороге и выбросило на попутный автобус «ЛиАЗ», двигавшийся за ним. Тот в свою очередь отлетел на автобус Higer. К счастью, в момент аварии в автобусах не оказалось пассажиров.

По словам водителя внедорожника, у машины внезапно заклинило руль. Мужчина предположил, что произошла поломка гидроусилителя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.12.16

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