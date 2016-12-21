Почти 1000 спасателей будут работать для предотвращения ЧС в новогодние праздники

Публикации за 21.12.16

МЧС Свердловской области с 25 декабря переходит в режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций во время новогодних и рождественских праздников. Следить за тем, чтоб не было пожаров, взрывов и иных ЧП, будут почти 1000 спасателей, в боевую готовность приведены 330 единиц техники. Сотрудники МЧС уже проверили места продажи пиротехники, которых в этом году стало меньше, и завершают проверку мест проведения массовых мероприятий.

Полиция и спасатели в Свердловской области переходят в режим повышенной готовности в связи с грядущими новогодними праздниками. ГУ МВД РФ по Свердловской области с 20 декабря усилило наряды полиции в местах скопления народа и проведения массовых мероприятий, – сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский. Однако он не смог уточнить – сколько всего сотрудников правоохранительных органов и ЧОПов будет задействовано в Новый год.

«В этом году появилось новое подразделение – нацгвардия, сотрудники которой также будут охранять правопорядок в праздничные дни. Кроме того, мы привлекаем силы частных охранных предприятий. Могу сказать, что сил достаточно, и в прошлом году нам удавалось предотвратить беспорядки, – отметил Ковальковский. – В саму новогоднюю ночь больше всего сотрудников полиции будет на новогодних елках по всей области, также будет усилено патрулирование улиц».

В МЧС режим повышенной готовности вводится 27 декабря, но сотрудники министерства с начала месяца проверяют все объекты, которые могут быть связаны с Новым годом.

«МЧС работает на упреждение чрезвычайных ситуаций – проще не допустить ЧС, чем ликвидировать последствия. Поэтому к 27 декабря мы завершим проверку 737 объектов, где будут проходить мероприятия с массовым скоплением людей, особенно детей. Мы занимаемся проверкой объектов, где будут проводиться мероприятия в Рождество – таких в области 192, из них 179 – культовые объекты. И, наконец, мы определились с местами реализации пиротехники: таких мест будет 210, это меньше, чем было годом ранее – 164», – рассказал сегодня заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев.

При этом, по словам спикера, МЧС не может гарантировать, что не появятся стихийные точки продаж пиротехники, которая может быть опасной. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и не купить опасные фейерверки, стоит обратить внимание на несколько вещей.

«Нельзя, чтоб магазин пиротехники располагался в жилом доме или в торговом центре, высота которого превышает 2 этажа. Нельзя, чтоб витрина позволяла взять в руки пиротехнические средства. Должен быть сертификат на всю продукцию. Коробка изделия не должна быть повреждена, – рассказал Станислав Шевелев. – По правилам, когда вы выходите запускать пиротехнические средства, зрители должны стоять в 30 метрах. Нужно брать с собой огнетушитель, а после запуска убрать остатки коробок и опасных частей».

В МЧС уточнили, что в прошлые пару лет пожаров от запуска пиротехники зафиксировано не было. Были ли пострадавшие – неизвестно, это статистика скорой помощи. Но исключать ЧП нельзя. Всего в этом году в новогодние праздники будет работать 970 сотрудников МЧС, в состояние готовности приведено 330 единиц техники.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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