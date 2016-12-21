Куйвашев и Тунгусов улетели в Москву

Публикации за 21.12.16

Губернатор Евгений Куйвашев и его первый заместитель Владимир Тунгусов работают сегодня в Москве. Но задачи у них разные.

Как сообщила NDNews.ru пресс-секретарь губернатора Мария Картуз, губернатор планирует подписать соглашение с компанией «Боинг». Его содержание пока не разглашается.

Владимир Тунгусов, по данным источников, приглашен в Москву в числе других руководителей, курирующих внутреннюю политику в регионах. Как ожидается, администрация президента проведет с ними обучающие мероприятия в рамках подготовки к губернаторским выборам 2017 года и президентским – 2018 года.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.12.16

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