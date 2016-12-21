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Екатеринбург

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Публикации за 21.12.16

В Екатеринбурге умер юный футболист, на лечение которого «Урал» собирал деньги

В Екатеринбурге умер юный футболист, на лечение которого «Урал» собирал деньги

В Екатеринбурге накануне скончался 14-летний футболист Данил Сивчук, который последние два года боролся с тяжелым недугом –– острым миелобластным лейкозом.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ФК «Урал», болельщикам екатеринбургской команды Данил хорошо знаком – 9 ноября в ДИВСе команды ФК «Урал» и МФК «Синара» провели в честь мальчика благотворительный матч, на котором клубы и болельщики собрали необходимую на покупку лекарств сумму. В ноябре мальчик прошел курс химиотерапии и 30-го числа того же месяца перенес операцию по пересадке костного мозга. Донором стал его родной брат Артем.

«К глубочайшему сожалению, костный мозг не прижился и у Данила стали отказывать жизненно важные органы. Вчера в 13.00 Дани не стало. Футбольный клуб «Урал» выражает искренние соболезнования семье Данила. Благодарим вас, что позволили нам стать маленькой частичкой последних дней жизни вашего сына – доброго и светлого мальчика. Выражаем искреннюю благодарность всем болельщикам, откликнувшимся на призыв о финансовой помощи Данилу, всем тем, кто поддержал морально Даню и его семью», – отмечают в клубе.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 21.12.16

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