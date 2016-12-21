В рамках госзаказа Уралвагонзавод поставил в войска свыше 1200 единиц вооружения и техники

Публикации за 21.12.16

Екатеринбург (Новый День, служба информации РИА «Новый День») –Уралвагонзавод отчитался о выполнении государственного оборонного заказа: в 2016 году УВЗ выполнял свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них – долгосрочные. За это время в войска было поставлено свыше 1200 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, а также в интересах Минобороны России проведено более 10 научно-исследовательских работ.

Кроме поставки новой техники в воинские части, предприятия корпорации Уралвагонзавод занимались и сервисным обслуживанием – за год его прошло более 800 единиц техники. Также в 2016 году корпорация поставила на производство 7 образцов вооружения. Это, прежде всего, танк Т-72Б3 более глубокой модернизации с более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем.

«В этом году впервые начали производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции, не имеющей мировых аналогов, освоена модернизация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А», – сообщает пресс-служба корпорации.

Как уточнили в УВЗ, корпорация своевременно (а по некоторой номенклатуре – досрочно) выполняет государственный оборонный заказ на протяжении уже шести лет.

Екатеринбург. Другие новости 21.12.16

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