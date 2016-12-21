«Системы подготовлены, проверку боем прошли», – энергетики рассказали о морозах на Урале

Публикации за 21.12.16

Свердловские энергетики сегодня отчитались о том, как работали в 2016 году, как подготовились к холодной зиме, а также рассказали о планах на 2017-й.

Генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов рассказал, что в 2016 году инвестпрограмма предприятия составила 700 миллионов рублей. Средства в полном объеме пошли на строительство и реконструкцию сетей, объектов электро-тепло-водоснабжения. «Облкоммунэнерго» – единственное многопрофильное предприятие в регионе. Мы занимаемся электроснабжением, теплом, водоснабжением и водоотведением. Причем более или менее важные направления выделить нельзя. Стараемся уделять развитию всех этих сфер одинаковое внимание. Получается или нет? Думаю, получается. Из 39 наших территорий самыми проблемными по-прежнему остаются Артемовский и Кировград. Это большие города с ветхими сетями, которые за один год заменить, конечно, невозможно. Однако положительный результат уже есть – аварийность снизилась на 15%, причем во всех городах присутствия», – рассказал Дмитрий Буданов.

По его словам, объем инвестиций, запланированный на 2017-й, будет не меньшим, чем в этом году.

Также, по его словам, предприятие полностью готово к зиме – даже в условиях сильных морозов, которые держатся в регионе сейчас. «Ремонты оборудования и сетей были проведены в полном объеме, системы подготовлены к зиме, к тому же «проверку боем» они уже прошли – в осенние морозы и сейчас, в зимние холода. Персонал готов работать в любых условиях, к тому же сейчас оперативно-ремонтные бригады усилены, – подчеркнул г-н Буданов. – Хотя температуры низкие, но они не аномальные. Опасны не низкие температуры, а резкие перепады, именно от них страдают сети и оборудование. Однако мы готовы к холодам, сколько бы они ни продолжались».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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