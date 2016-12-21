«Закупаем самые дешевые материалы, из-за этого постоянный брак, поломки» / Сотрудник фирмы-генподрядчика рассказал о капремонтах в Екатеринбурге

Публикации за 21.12.16

В Екатеринбурге повторяется прошлогодняя история с выполнением программы капремонта – регоператор затягивает сроки приемки домов, а подрядчики не получают денег и «отрываются» на домах, которые должны ремонтировать. Сотрудник фирмы, взявшейся ремонтировать больше десятка домов в Екатеринбурге, рассказал NDNews.ru, как все устроено.

Александр проработал в ООО «Капремонтреконструкция» всего три месяца. За это время он убедился, что подрядчики по капремонтам не гонятся за качеством. «Покупали материалы самые дешевые, из-за этого везде брак, постоянно поломки, жители все время жаловались, в прокуратуру обращались, даже сюжеты по телевидению выходили», – рассказал Александр.

По его словам, материалы искали у разных продавцов – где меньшая цена. При этом не оплачивали поставщикам счета сразу, а брали необходимое в рассрочку. «Перед поставщиками миллионные долги, это в руководстве так говорят», – рассказал собеседник агентства.

Ссылаясь на слова своих руководителей, он рассказал, что ремонт в некоторых домах был завершен, однако фонд стал затягивать приемку. Правда, осталось неясным – из-за реальных недочетов или по каким-то иным причинам. «Руководство объясняет, что фонд отказывается принимать дома, придирается, деньги за работу не переводит. Например, дом на проспекте Ленина, 99, был фактически сдан три месяца назад, но его до сих пор не приняли», – сказал Александр.

Из-за того, что задерживается оплата работ, не получают деньги и налоговая, и поставщики материалов. По словам Александра, некоторые счета фирмы уже арестованы.

Выплат не производят и сотрудникам. «За те три месяца, что я проработал в «Капремонтреконструкции», мне ни разу зарплату в полном объеме не выдали, отдавали по 5-10 тысяч. Пока я там работал, оттуда уволились юрист, главный бухгалтер, инженер», – рассказал мужчина.

Кстати, в штатном расписании компании из тех, кто работает непосредственно с ремонтами в домах, есть только инженеры и прорабы – слесарей, сварщиков, плотников, и других представителей рабочих профессий там не числится. Компания, как и многие другие, выигравшие подряды на капремонт, нанимала «субчиков». Некоторые из них денег также не дождались. «Один из подрядчиков – ООО «Тандем» – просто снялся с работ, не завершив их. Вероятно, им тоже не заплатили», – отметил Александр.

Сам он тоже пытается добиться выплат за отработанный период. Он уже обратился в Гострудинспекцию Свердловской области с жалобой на бывшего работодателя.

К слову, ООО «Капремонтреконструкция» владеет семья Даниловых. Это не единственная компания, которая принадлежит семейству. Согласно выпискам из базы ЕГРЮЛ, семья также является учредителем ООО «Ресурс». Эта фирма тоже занимается работами по капремонту многоквартирных жилых домов. В общей сложности у обоих ООО было больше десятка домов, в которых они проводили капремонт. В основном, на Уралмаше – на улицах Бакинских Комиссаров, Победы, Кировоградской, 40 лет Октября, а также на проспекте Ленина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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