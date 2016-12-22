Рисунок жительницы Екатеринбурга станет эмблемой экспедиции на МКС (ФОТО)

Публикации за 22.12.16

Жительница Екатеринбурга Анастасия Тимофеева стала победительницей конкурса на лучший эскиз эмблемы экспедиции на МКС. Экипаж «Союза МС-05» выбрал ее рисунок из 700 работ со всего мира. Эмблема представляет собой круг, по полю которого нанесены фамилии членов экипажа и флаги России, США и Италии.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, конкурс на эмблему экспедиции экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-05» объявил в конце октября. Почти за месяц приема заявок пришло более 700 работ. Выбор был настолько сложным, что командир экипажа Сергей Рязанский (Роскосмос), бортинженеры Рэндольф Брезник (NASA) и Паоло Несполи (ESA) приняли решение перенести дату подведения итогов конкурса, чтобы уделить внимание каждой работе и прийти к общему решению.

В итоге победил эсскиз, разработанный жительницей Екатеринбурга Анастасией Тимофеевой. Эмблема представляет собой круг, по полю которого нанесены фамилии членов экипажа и флаги России, США и Италии. В центре изображен причаливающий к МКС корабль «Союз». Этот эскиз будет взят за основу при создании официальной эмблемы корабля «Союз МС-05».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.16

В Первоуральске УК платила чиновнику администрации за покровительство. / 22 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Закупаем самые дешевые материалы, из-за этого постоянный брак, поломки». Сотрудник фирмы-генподрядчика рассказал о капремонтах в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»