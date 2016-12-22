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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

Рисунок жительницы Екатеринбурга станет эмблемой экспедиции на МКС (ФОТО)

Рисунок жительницы Екатеринбурга станет эмблемой экспедиции на МКС (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга Анастасия Тимофеева стала победительницей конкурса на лучший эскиз эмблемы экспедиции на МКС. Экипаж «Союза МС-05» выбрал ее рисунок из 700 работ со всего мира. Эмблема представляет собой круг, по полю которого нанесены фамилии членов экипажа и флаги России, США и Италии.

Новый День: Рисунок жительницы Екатеринбурга станет эмблемой экспедиции на МКС (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, конкурс на эмблему экспедиции экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-05» объявил в конце октября. Почти за месяц приема заявок пришло более 700 работ. Выбор был настолько сложным, что командир экипажа Сергей Рязанский (Роскосмос), бортинженеры Рэндольф Брезник (NASA) и Паоло Несполи (ESA) приняли решение перенести дату подведения итогов конкурса, чтобы уделить внимание каждой работе и прийти к общему решению.

В итоге победил эсскиз, разработанный жительницей Екатеринбурга Анастасией Тимофеевой. Эмблема представляет собой круг, по полю которого нанесены фамилии членов экипажа и флаги России, США и Италии. В центре изображен причаливающий к МКС корабль «Союз». Этот эскиз будет взят за основу при создании официальной эмблемы корабля «Союз МС-05».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.16

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