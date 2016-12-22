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Публикации за 22.12.16

Уральцы жалуются психологам: женщины разочаровались в мужчинах, мужчины – в себе / Зато суицидников стало меньше

Уральцы жалуются психологам: женщины разочаровались в мужчинах, мужчины – в себе Зато суицидников стало меньше

В преддверии Нового года на телефоны экстренной психологической помощи свердловского минздрва звонит множество жителей региона. О том, что тревожит свердловчан перед праздником, с которого принято начинать все с чистого листа, – в материале NDNews.ru.

Как рассказали нашему агентству в пресс-службе клиники неврозов «Сосновый бор», звонящие все чаще говорят о том, что хотели бы встретить Новый год в теплом кругу родных и близких. Они стали интересоваться мирным разрешением конфликтов, снятием излишней напряженности в отношениях. Особенно, в отношениях между супругами. Таких звонков – треть. «Женщины стали чаще делиться разочарованием в своих мужчинах. Мужчины – тем, что не могут обеспечить достойный уровень жизни семье, и страдают от возросшей требовательности и смен настроения у своих женщин. И те и другие рассказывают о накопленной в течение года усталости, упадке сил, давящем на бюджет финансовом бремени – ипотеке, кредитах, а еще о необязательности руководства, партнеров по бизнесу, желании изменить свою жизнь», – рассказали на горячей линии.

Зато, как отмечают специалисты, к Новому году сократилось втрое количество звонков от людей, настроенных на самоубийство. С другой стороны, свердловчане чаще стали сталкиваться с проблемами зависимостей – алкогольных, наркотических и игровых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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