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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

В администрацию Екатеринбурга завозят лазеры

В администрацию Екатеринбурга завозят лазеры

Подготовка к проведению светового шоу на здании администрации Екатеринбурга идет полным ходом.

Как сообщили NDNews.ru в мэрии, специалисты уже установили необходимое оборудование и сейчас ведут коммутацию оборудования, наладку систем и механизмов. Всего проецирующих различные изображения установок будет 56. На здании городской ратуши устанавливаются также лазеры и световое оборудование. Первая репетиция планируется в начале следующей недели.

Наблюдать уникальное световое 3D-шоу жители и гости города будут в течение всех новогодних каникул до 8 января включительно. Время начала – 18:00. Первый показ запланирован 29 декабря сразу после торжественного открытия ледового городка.

На здании мэрии можно будет увидеть 17 трехминутных сюжетов на тему Нового года: мультфильм про Умку, ролики с главными героями «Ну, погоди!», кадры из фильма «Карнавальная ночь», а также ряд сказочных историй. Помимо этого, зрителей ждет поздравление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.16

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