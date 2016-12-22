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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

За год приставы отобрали у жителей Свердловской области более 400 автомобилей

За год приставы отобрали у жителей Свердловской области более 400 автомобилей

В течение этого года в Свердловской области судебные приставы арестовали у должников 431 машину.

Как передает корреспондент NDNews.ru, чаще всего личных транспортных средств лишаются те, кто задолжал по кредитам и алиментам. Судебным приставам в их работе помогает приложение «Мобильный розыск». В пресс-службе УФССП по Свердловской области отмечают, что за этот год с помощью данной программы удалось повысить количество разыскиваемого автотранспорта более чем в два раза. Притом, что владельцы порой очень тщательно прячут свои машины.

«Принцип работы приложения прост: судебный пристав проходит с мобильным устройством вдоль припаркованных автомобилей и при помощи встроенной камеры сканирует их номера, по регистрационному номеру автомобиля определяется сумма долга автовладельца», – поясняют в ведомстве.

Благодаря этому приложению, работники управления разыскали несколько авто класса «люкс» – Porsche, Lexus, Range Rover и Infiniti. Все эти машины арестованы, их ждет продажа с молотка, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности. В частности, в декабре была продана за 3,1 миллиона рублей конфискованная у екатеринбургского должника Ferrari F430. Владелец перестал платить по кредиту и спрятал иномарку от приставов в одном из подземных паркингов города.

Отметим, что арест транспортных средств может быть применен в рамках любых исполнительных производств имущественного характера задолженностью более трех тысяч рублей.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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