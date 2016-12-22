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Публикации за 22.12.16

На Среднем Урале детям-сиротам дали жилье с плесенью и без водоснабжения

На Среднем Урале детям-сиротам дали жилье с плесенью и без водоснабжения

Прокуратура Свердловской области начала проверку предоставления детям-сиротам в Таборинском районе квартир, не пригодных для жилья. Речь идет о жилье, которое предоставили власти сиротам по достижению совершеннолетия после выхода из детского дома.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, контрольные мероприятия показали, что жилые помещения, расположенные в новом двухквартирном доме, не соответствуют установленным санитарным и техническим правилам и нормам. «Так, в квартирах отсутствует водоснабжение, внутренние стены квартир имеют неровную волнообразную поверхность. Пол из линолеума покрыт рыжим слоем примеси (последствия затопления водой из скважины), основание пола вспучено, деформировано и пришло в негодность, обои повреждены, в помещении ощущается стойкий запах, имеются следы плесени», – сообщила нашему агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Такие квартиры за счет бюджетных средств сиротам были представлены Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. По выявленным нарушениям прокуратура Таборинского района в Тавдинский районный суд направила исковое заявление с требованием обязать администрацию Таборинского муниципального района произвести ремонт жилых помещений. Прокуратура продолжает проверку «Фонда жилищного строительства». Главе Таборинского муниципального района уже внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также надзорное ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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