Жители Билимбая пожаловались на отсутствие отопления, но платить за него не хотят

Публикации за 22.12.16

В редакцию NDNews.ru обратились жители поселка Билимбай, проживающие в двухэтажном малоквартирном доме. Они пожаловались на то, что в здании уже неделю нет тепла. При этом платить коммунальщикам они отказываются.

Речь идет о двухэтажном доме на улице Орджоникидзе, 2. Как рассказала агентству местная жительница Лариса Агамина, в здании очень холодно уже неделю. «Мы замерзаем, у нас дети не слазят с ингаляторов, болеют постоянно. Батареи холодные», – сообщила она.

Оказалось, что в доме нет обслуживающей организации – ни УК, ни ТСЖ. «Наш дом никто не хочет брать, только четыре квартиры приватизированы, они платежеспособны, а остальные – нет, – сказала Агамина, при этом отметив, что сама не платит. – А за что платить-то? За батареи холодные? На кухне температура 12 градусов».

В клиентской службе «Свердловэнергосбыта» агентству пояснили, что компания поставляет тепло не непосредственно в дом – этим должна заниматься обслуживающая организация, посоветовав обращаться туда. «Никакой информации об авариях у меня нет», – сказала сотрудница клиентской линии компании.

Между тем, в пресс-службе администрации Первоуральского городского округа NDNews.ru рассказали, что авария все же была. «Сегодня ночью была авария на сетях, теплофикат подавался ниже нормы, но отопление было. Сейчас аварию устранили, на месте находятся глава СТУ и слесари, они спускают воздух из батарей, перезапускают тепло, все выровняется к обеду», – пообещали в пресс-службе местной мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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