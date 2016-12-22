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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

Первый зам губернатора получит доступ к областному резервному фонду

Первый зам губернатора получит доступ к областному резервному фонду

В Свердловской области изменён порядок использования средств областного резервного фонда.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru , это решение принято на сегодняшнем заседании областного правительства. Как доложила замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко, в связи с принятием нового закона о правительстве предлагается наделить первого заместителя губернатора полномочием по выделению средств из резервного фонда области. Это делается для большей оперативности при решении текущих задач правительства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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