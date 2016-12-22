К выходным на Средний Урал придет долгожданное потепление

Публикации за 22.12.16

Аномальные холода в Свердловской области продержатся еще два дня. Уже к выходным потеплеет, и пока синоптики обещают: возвращение тридцатиградусных морозов в ближайшей перспективе маловероятно.

Предупреждение об аномальной погоде в регионе действует до 23 декабря. Однако уже завтра станет чуть теплее – в Екатеринбурге ночью ожидается до – 27…-29, днем будет около -12…-14. А уже в субботу – всего 6-8 градусов ниже ноля, возможны снегопады.

И, как отметила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, на следующей неделе ожидается умеренно морозная погода, о точной температуре на Новый год говорить пока рано, но тридцатиградусных морозов не будет точно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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