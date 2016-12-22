Екатеринбургский Виншапманкомбинат признали банкротом

Публикации за 22.12.16

Арбитражный суд Свердловской области признал Екатеринбургский виншапманкомбинат банкротом. Открыто конкурсное производство сроком на полгода.

Иск о банкротстве екатеринбургского завода по производству алкогольной продукции поступил от Екатеринбургской инвестиционно-финансовой компании, зарегистрированной в Москве. После первого собрания кредиторов общая сумма долгов оказалась внушительной, более 300 млн рублей. «В ходе проведения процедуры наблюдения в отношении должника закрытого акционерного общества «Екатеринбургский виншампанкомибнат» (ИНН 6672250620, ОГРН 1076672040103) временный управляющий пришел к выводам о невозможности восстановления платежеспособности должника и целесообразности введения процедуры конкурсного производства, о возможности покрытия за счёт имущества должника судебных расходов. В соответствии со ст. 71 Закона о банкротстве рассмотрены и включены в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания требования кредиторов на сумму 328 665 224 руб. 20 коп.», – сообщается в материалах дела.

ЕВШК был основан еще в 1934 году, завод выпускал сухие вина, позже начал производство игристых вин, в том числе «Советского шампанского», также производились крепкие спиртные напитки. Предприятие приостановило свою работу еще в феврале этого года, подав заявление в центральный аппарат Росалкогольрегулирования на отзыв всех лицензий на производство спиртосодержащей продукции. В марте алкогольный завод сократил почти весь штат работников – 121 человек. Официальной причиной увольнения стало «сложное финансовое положение».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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