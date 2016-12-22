Из-за угроз остановить авиасообщение между Россией и Таджикистаном отменили рейс Екатеринбург – Худжанд / СКРИН

Публикации за 22.12.16

Рейсы из Худжанда в Екатеринбург и обратно сегодня не состоялись – на онлайн-табло Кольцово значится «отмена». Авиакомпания Somon Air приняла решение не лететь на Урал после вчерашних угроз Минтранса приостановить авиасообщение между Россией и Таджикистаном.

Накануне многие СМИ как о свершенном факте сообщили о том, что авиасообщение между Россией и Таджикистаном будет приостановлено в 00:00 22 декабря. Авиавласти Таджикистана не согласовали авиакомпании «Ямал» вылет из аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд. По их мнению, полеты «Ямала» нарушили бы паритет по количеству назначенных перевозчиков на выполнение рейсов между РФ и Таджикистаном. В ответ представители Минтранса России заявили, что готовы полностью прекратить авиасообщение между странами. Однако позднее стало известно, что власти России и Таджикистана продолжили переговоры и пока авиасообщение не прекращено.

Однако на фоне сообщений в СМИ таджикская авиакомпания Somon Air сегодня отменила рейс из Худжанда в Екатеринбург и, соответственно, обратный вылет в Худжанд. В Кольцово за комментариями советуют обращаться в авиакомпанию, но представительства компании на Урале нет. Добавим, что следующий рейс в Худжанд из Екатеринбурга должен состояться через неделю, 29 декабря. Вероятно, пассажиры, не улетевшие сегодня, смогут вылететь на нем.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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