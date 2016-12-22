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Екатеринбург

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Публикации за 22.12.16

В Екатеринбурге водитель автобуса высадил ребенка в тридцатиградусный мороз, при этом знакомого провез бесплатно

В Екатеринбурге водитель автобуса высадил ребенка в тридцатиградусный мороз, при этом знакомого провез бесплатно

В Екатеринбурге повторился случай, когда в морозы водитель высадил ребенка на улицу.

Об истории, связанной с автобусом маршрута 056 рассказывает член группы «Инцидент» соцсети «ВКонтакте» Екатерина Колядина: «Сейчас в 12:30 ехала на автобусе 056. В автобус зашли 2 девочки, лет 11, одна девочка спросила у водителя, можно ли доехать до дома, за проезд у нее нет. Водитель сказал ей «НЕТ», но вторая девочка, которая с ней зашла, ей насчитала на проезд 26 р. На Ботанике зашел мужчина, видно, знакомый водителя, и он так и не оплатил за проезд. Этот мужчина проехал «зайцем». Вышел мужчина на ост. Дарвина, а девочке, которой отказали в проезде, вышла на ост. Патриотов. Ув. водители автобусов, иностранных граждан касается – совесть имейте, друзей и знакомых вы провозите без денег, а детей, которые потеряли Е-карту и деньги на проезд, вы высаживаете в -30. Жизнь бумеранг, и вашим детям в -30 тоже когда-нибудь откажут в помощи».

Отметим, что это не первый подобный случай в Екатеринбурге. И Следственный комитет уже объявлял о проведении проверок по факту возможного нарушения закона со стороны водителей или кондукторов, выгоняющих подростков на улицу в холода.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.16

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