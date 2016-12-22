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Публикации за 22.12.16

Первоуральские единороссы досрочно «слили» список кандидатов на думские выборы (ФОТО)

Первоуральские единороссы досрочно «слили» список кандидатов на думские выборы (ФОТО)

Местное отделение «Единой России» в Первоуральске невзначай рассекретило собственный избирательный список на выборы депутатов городской думы, которые пройдут в сентябре 2017 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на днях в муниципалитете вышла партийная газета, где на восьми страницах размещены портреты единороссов с их прямой речью о свершениях в уходящем 2016 году. Самое любопытное, что представлено 22 партийца – ровно столько, сколько нужно для формирования предвыборного списка на городские выборы. Причем на первой полосе трое: глава города Николай Козлов, депутат заксобрания области Алексей Дронов, и.о. главы администрации Валерий Хорев. Нет сомнений, что это готовая тройка «лидеров», которую жители Первоуральска увидят в избирательных бюллетенях через 10 месяцев. Остальные партийцы для удобства читателей распределены по категориям: депутаты действующей думы, работники ПНТЗ, первоуральские общественники.

Чем руководствовались единороссы, устроив фальстарт избирательной кампании, остается неясным. Желание раньше всех соперников начать агитацию (а вышедшая газета именно такой и является) нарушает практически все партийные принципы «Единой России». Как известно, партия власти щепетильно относится к процедуре праймериз и подчеркивает важность «фильтрации» кандидатов. В конечном итоге в списки все равно попадают «правильные и нужные» люди, но создается видимость интриги. В Первоуральске от утомительных церемоний с избирателями, по всей видимости, решили отказаться. Список кандидатов ЕР на сентябрьские выборы, который обычно держится в тайне минимум до весны, теперь известен всему городу.

Новый День: Первоуральские единороссы досрочно ''слили'' список кандидатов на думские выборы (ФОТО)

Новый День: Первоуральские единороссы досрочно ''слили'' список кандидатов на думские выборы (ФОТО)

Новый День: Первоуральские единороссы досрочно ''слили'' список кандидатов на думские выборы (ФОТО)

Новый День: Первоуральские единороссы досрочно ''слили'' список кандидатов на думские выборы (ФОТО)

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 22.12.16

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