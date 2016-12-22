Жительница Екатеринбурга останется в колонии за репост видео об издевательствах над мальчиком

Публикации за 22.12.16

Курганский областной суд частично изменил приговор жительнице Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами над ребенком.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее Катайский райсуд назначил молодой маме полгода колонии. Девушка хотела привлечь к этой проблеме внимание общественности, но ее признали виновной в том, что она распространяла детское порно. На приговор была подана апелляция. В результате назначенное Чудновец наказание смягчили с 6 до 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режим. Кроме того, судебная коллегия отменила постановление Катайского районного суда о передаче несовершеннолетнего ребенка Чудновец органам опеки и попечительства.

Отметим, что 2015 и 2016 годы дали новые поводы считать, что угроза возвращения времен «большого террора» существует. Так, в 2015 году судимость за преступления экстремистской направленности выросла почти в два раза, за полгода 2016-го к ответственности привлекли 398 человек. Верховный суд указал, что многие граждане были осуждены именно за репосты информации в социальных сетях. За примерами далеко ходить не нужно. Навскидку (наряду с историей Чудновец) – это приговор в Екатеринбурге 46-летней продавщице Екатерине Вологжениновой за публикацию на своей странице «ВКонтакте» чужих текстов и фото о событиях на Украине, в негативном свете представлявших политику РФ. В Челябинске осудили активиста Константина Жаринова за размещение в интернете поста «Правого сектора» (запрещен в РФ) в тот момент, когда эта организация еще не была запрещена в России. Цивильский районный суд Чувашии приговорил 62-летнего пенсионера Николая Егорова к 2 годам за репост записи публициста Бориса Стомахина. Все эти приговоры ожидаемо вызвали большой общественный резонанс.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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