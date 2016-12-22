«Автомобилист» продлил контракт с тренером Владимиром Крикуновым до 2018 года

Публикации за 22.12.16

Действующий тренерский штаб ХК «Автомобилист» будет работать в Екатеринбурге как минимум еще один сезон. Контракты с Владимиром Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным продлены до апреля 2018 года, сообщили NDNews.ru в пресс-службе хоккейного клуба.

Результаты работы команды Крикунова в клубе посчитали удовлетворительными. Специалисты работают в Екатеринбурге с 1 ноября, за это время «Автомобилист» сыграл 17 матчей, одержал 8 побед, набрал 25 очков и вплотную приблизился к зоне плей-офф.

Предыдущий главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин был уволен за неудачное начало сезона в КХЛ. Отметим, что первостепенной задачей на сезон для екатеринбургского клуба по-прежнему является попадание в плей-офф.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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