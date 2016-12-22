СМИ и пресс-службы стали помехой для формирования судов присяжных

Публикации за 22.12.16

Свердловские служители Фемиды в 2017 году намерены начать вынужденный диалог с журналистским сообществом и сотрудниками пресс-служб силовых и надзорных ведомств для решения возникшей проблемы нехватки присяжных. Существующее освещение в СМИ громких дел пока играет против судей, которые не могут отобрать кандидатов на процессы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, к 1 июля 2018 года в России должны заработать суды присяжных в рамках нового федерального закона. С этого момента они будут действовать не только в региональных, но и в районных судах. Подготовка к нововведению начнется в 2017 году, уже в июле стартует формирование списков присяжных заседателей. Но на этом этапе судебные органы столкнулись с серьезными трудностями – люди просто не хотят участвовать в судебных заседаниях.

«Мы отправляем 500-700 приглашений кандидатам перед каждым судебным процессом, приходит от силы 50 человек, из которых формируется скамья присяжных. То есть это всего 10 процентов. С первого раза сформировать скамью присяжных трудно. Редко получается выбрать 12 присяжных и запасных», – сообщил сегодня в Екатеринбурге председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев на встрече с журналистами. Ранее в интервью NDNews.ru, говоря на эту же тему, он добавлял: «Некоторые говорят: один раз уже были в суде, и забудьте про нас. Возникает вопрос – а кому вообще нужен институт присяжных? Среди обвиняемых он тоже не пользуется популярностью. У нас было самое большее – 8 процессов с участием присяжных в год, а так обычно 2-3 процесса. В 2015-м вообще один только был».

В то же время затраты на присяжных колоссальные. За участие людям платят от 600 рублей до 46 тысяч рублей из расчета средней заработной платы тех, кто попал в списки. Но при этом есть еще одна проблема в рамках работы по отбору присяжных.

«Существует целая процедура. Присяжный, в частности, ничего не должен знать о деле, в котором участвует. Но сейчас практика спецслужб (скорее всего, Дементьев в целом говорит о полиции, СКР и прокуратуре, – прим. ред.) такова, что, мол, вот мы такие молодцы, раскрыли преступление. Потом идет активное обсуждение этого. Если так будет построена работа, то собрать присяжных мы не сможем. А это важная задача, которая поставлена нам на 2017 год», – сообщил сегодня председатель областного суда.

Учитывая это, уральский судейский корпус намерен в следующем году начать активную работу по донесению до населения информации о важности института присяжных. Одновременно судьи готовят большое совещание (или семинар) с участием журналистов и сотрудников пресс-служб на эту тему. «Необходимо плотное обсуждение вопроса. Без журналистского сообщества в данном случае не обойтись», – заключил Дементьев. Правда, как судьи видят новый формат работы СМИ, не освещающих громкие уголовные дела, пока остается только догадываться.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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