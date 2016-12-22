В Невьянске осудят двух преступников, злостно изнасиловавших девушку

Публикации за 22.12.16

В Невьянске будут судить двух насильников. Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, по данным следствия, в ночь на 18 октября 2016 года обвиняемые обманным путем заманили в частный дом, принадлежащий одному из них, малознакомую девушку 1988 г.р., после чего совершили в отношении нее ряд преступлений сексуального характера. Жертве после этого понадобилась экстренная медицинская помощь.

После случившегося злоумышленники, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, стали скрываться от сотрудников правоохранительных органов, в том числе и на территории города Нижнего Тагила. Однако в результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции, молодые люди были задержаны. Первого злоумышленника 1988 г.р. удалось задержать 23 октября, а второго 1987 г.р. – 7 ноября.

Следственным отделом по г. Невьянск СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и ч.1 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Необходимо отметить, что один из злоумышленников освободился из мест лишения свободы только в октябре 2016 года и сразу же стал злоупотреблять спиртным. Его подельник, хоть и работал неофициально мастером в одной из шиномонтажек, тоже постоянно злоупотреблял алкоголем. Такого рода праздное времяпрепровождение и стало одной из причин того, что молодые люди вновь преступили закон, совершив тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Невьянск, РИА «Новый день»

Невьянск. Другие новости 22.12.16

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