Екатеринбург попробует попасть в книгу Гиннесса с трехтонным салатом оливье

Публикации за 22.12.16

В ближайшую субботу, 24 декабря, екатеринбургские повара предпримут попытку установить мировой рекорд Гиннесса по приготовлению салата оливье гигантских объемов – в три тонны.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии, предварительную подготовку ингредиентов громадного оливье проведут в канун фестиваля вручную 60 поваров, которые будут более полутора суток в несколько смен чистить, варить 700 килограммов картофеля, 470 килограммов моркови, а также резать 300 килограммов огурцов и 400 килограммов докторской колбасы. К этому объему на самом мероприятии в одном из крупных ТЦ повара нашинкуют 300 килограммов яиц и добавят 350 килограммов зеленого горошка.

Десятки поваров на протяжении четырех-пяти часов будут резать оставшиеся сотни килограммов продуктов и загружать все в огромную емкость, которую заправят 600 килограммами майонеза, чтобы довести вес салата до рекордной отметки 3 тысячи 333 килограмма.

С поддержкой проекта в ходе его реализации выступят представители администрации Екатеринбурга, медийные персоны и эксперты, которые вместе со всеми придут поболеть за честь родного города. Приготовленный мегаоливье попробуют все гости мероприятия. Контролировать процесс и фиксировать установку нового достижения будет специально приглашенный главный редактор Книги рекордов России. Итогом установленного рекорда станет праздничный подарок любимому городу: включение Екатеринбурга в Книгу рекордов Гиннесса.

Екатеринбург, Служба информации

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