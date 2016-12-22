Под Новый год свердловские общественники стали скрытными – журналисты не могут попасть на рядовое заседание палаты

Публикации за 22.12.16

Предновогоднее заседание Общественной палаты Свердловской области по традиции пройдет в резиденции губернатора, но неожиданно – за закрытыми дверями. Как выяснил NDNews.ru, на мероприятие целенаправленно не приглашали журналистов. После попытки аккредитоваться на него в аппарате ОП сообщили о возможном переносе заседания на более позднюю дату.

Согласно анонсу, заседание общественной палаты Свердловской области пройдет завтра в 12:00 в Доме Севастьянова. На повестке стоят вполне обычные вопросы: обсуждение мер по реализации областного закона «Об общественном контроле» и итоги гражданского форума «Сила Урала». Среди приглашенных – первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев. Что именно хотят скрыть общественники от СМИ, объяснить трудно.

Более того, в аппарате ОП корреспонденту NDNews.ru сообщили, что в связи с проведением заседания в резиденции губернатора были составлены списки только участников заседания, на прессу там и не рассчитывали. Отметим, что в офисное здание на Малышева, 101, где располагается региональная общественная палата, журналисты могут проходить беспрепятственно. Для доступа в резиденцию главы региона, естественно, требуется предварительная аккредитация, о которой, как выяснилось, надо было уведомлять общественную палату за три дня. Теперь в аппарате заявляют, что заседание палаты в Доме Севастьянова, возможно, будет перенесено на следующую неделю – информацию обещали уточнить ближе к 18:00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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