NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.12.16

Под Новый год свердловские общественники стали скрытными – журналисты не могут попасть на рядовое заседание палаты

Под Новый год свердловские общественники стали скрытными – журналисты не могут попасть на рядовое заседание палаты

Предновогоднее заседание Общественной палаты Свердловской области по традиции пройдет в резиденции губернатора, но неожиданно – за закрытыми дверями. Как выяснил NDNews.ru, на мероприятие целенаправленно не приглашали журналистов. После попытки аккредитоваться на него в аппарате ОП сообщили о возможном переносе заседания на более позднюю дату.

Согласно анонсу, заседание общественной палаты Свердловской области пройдет завтра в 12:00 в Доме Севастьянова. На повестке стоят вполне обычные вопросы: обсуждение мер по реализации областного закона «Об общественном контроле» и итоги гражданского форума «Сила Урала». Среди приглашенных – первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев. Что именно хотят скрыть общественники от СМИ, объяснить трудно.

Более того, в аппарате ОП корреспонденту NDNews.ru сообщили, что в связи с проведением заседания в резиденции губернатора были составлены списки только участников заседания, на прессу там и не рассчитывали. Отметим, что в офисное здание на Малышева, 101, где располагается региональная общественная палата, журналисты могут проходить беспрепятственно. Для доступа в резиденцию главы региона, естественно, требуется предварительная аккредитация, о которой, как выяснилось, надо было уведомлять общественную палату за три дня. Теперь в аппарате заявляют, что заседание палаты в Доме Севастьянова, возможно, будет перенесено на следующую неделю – информацию обещали уточнить ближе к 18:00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.16

Екатеринбург попробует попасть в книгу Гиннесса с трехтонным салатом оливье. / В Невьянске осудят двух преступников, злостно изнасиловавших девушку. / Прощание с легендарной актрисой Галиной Умпелевой пройдет в пятницу в Театре драмы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter