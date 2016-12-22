Ведущие медики Екатеринбурга одобрили план строительства медкластера в Академическом

Публикации за 22.12.16

Ученый совет Уральского государственного медицинского университета на своем заседании обсудил и поддержал план строительства нового комплекса зданий и кампуса вуза в будущем медицинском кластере в Академическом. Лидеры медицинского сообщества считают, что это позволит улучшить материально-техническую базу университета.

Напомним, новая площадка УГМУ станет частью медицинского кластера, который предполагается создать в Академическом. В основе концепции кластера – объединение науки, высшей школы, высокотехнологичной медицины и инновационных производств. Кроме УГМУ в кластер должны войти НИИ охраны материнства и младенчества (если перенос НИИ ОММ с улицы Репина все-таки осуществят). К ним добавятся клинико-диагностический и научно-внедренческий центр, комплексы для производства препаратов и медицинской техники.

На заседании ученого совета УГМУ, где присутствовали лидеры медицинского сообщества Екатеринбурга, проект медкластера получил одобрение. Особо отмечалось, что для ведущего медицинского вуза Урала переезд на новую площадку критически важен. По словам медиков, существующая учебно-материальная база уже не отвечает потенциалу университета. Сегодня развитие вуза затрудняет то, что его здания разбросаны по всему Екатеринбургу, что заставляет студентов и преподавателей тратить много времени на переезды в ущерб учебному процессу. Но главное – в таких условиях крайне сложно обновлять материальную базу, без которой невозможно подготовить отвечающих современным требованиям специалистов. Кроме того, в рамках медицинского кластера вуз окажется в качественно новом окружении: он станет базовым элементом единого научно-образовательного цикла. Это позволит полностью раскрыть и нарастить потенциал вуза как исследовательского и педагогического центра, источника передовых медицинских практик, считают медики.

«Научно-образовательная и лечебная составляющая кластера расположатся в кварталах 9 и 10 района Академический. Здесь же появятся студенческий кампус УГМУ, а также жилые дома для врачей и научных работников. «Городок ученых» планируется возвести и в соседнем квартале 45, который отведен под малоэтажную застройку. Площадки для производственной зоны предусмотрены в кварталах 32 и 33. При этом здесь исключается размещение производств, которые могут нанести ущерб окружающей среде, – сообщили в пресс-службе застройщика, АО «РСГ-Академическое». – В основе концепции медицинского кластера лежит идеология государственно-частного партнерства. Роль государства заключается в формировании базовой инфраструктуры кластера. Тем самым создаются привлекательные условия для частных инвесторов, заинтересованных в развитии высокотехнологичных медицинских производств, необходимых для этого научных исследованиях и подготовке квалифицированных кадров».

Конечно, реализация такого проекта в существующих экономических условиях является непростой задачей. Но застройщик района Академический – группа компаний «Кортрос» в лице АО «РСГ-Академическое» – готова принять участие в финансировании проектирования здания и кампуса университета. В настоящее время медико-техническое задание на разработку проекта УГМУ проходит экспертизу в министерстве здравоохранения Свердловской области и будет направлено на согласование в Министерство здравоохранения РФ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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