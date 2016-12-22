С начала года полиция Екатеринбурга поймала всего 28 проституток

Публикации за 22.12.16

Сотрудники «полиции нравов» в Екатеринбурге подвели итоги работы в текущем году. «Улов» оказался скромным – при огромном числе борделей, замаскированных под массажные салоны, и частных предложениях интим-услуг в интернете, правоохранители поймали лишь 28 проституток.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, за 11 месяцев этого года силовики провели 19 оперативно-разыскных мероприятий по выявлению преступлений, посягающих на общественную нравственность. В результате был составлен 31 административный протокол, из них: 28 протоколов по статье 6.11(«Занятие проституцией») и 3 протокола по статье 6.12 («Получение дохода от занятий проституцией») КоАП. Одну проститутку выдворили из РФ.

Один из последних борделей правоохранители выявили на улице Белинского, 177а. Притон находился в квартире, в которой полицейские обнаружили одну девушку. «Со слов 27-летней жительницы Курганской области, арендой жилища и поиском клиентов для нее занимается администратор по имени Соня, с которой она познакомилась в социальной сети. Мужчины за час любовных утех выкладывали в среднем по 4 тысячи рублей», – рассказывают в ведомстве.

Девушка уточнила, что в Екатеринбурге находится около полугода, проституцией занимается три месяца. Она при этом имеет официальную работу, а в свободное от основной деятельности время «подрабатывает». Дополнительный заработок ей необходим для содержания маленького ребенка.

Вместе с тем, в этом году возбуждено также уголовное дело по ст.241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). В данном случае полиция выявила ОПГ из 8 человек, которые занимались не только организацией проституции, но и другими видами преступлений. «В ходе расследования дела установлена причастность группы к совершению 30 эпизодов преступной деятельности в отношении женщин, работавших у них. 18 уголовных дел возбуждены по фактам вовлечения в занятия проституцией, 5 – по факту незаконного лишения свободы, 2 – по факту похищения человека, – отмечают в ведомстве. – Помимо этого, в текущем году было раскрыто 3 преступления (квартирные грабежи, разбои), которые были совершены в отношении женщин, занимающихся проституцией».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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