В Екатеринбурге заложили первый камень в строительство новой хоккейной арены (ФОТО)

Публикации за 22.12.16

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечном сегодня заложили первый камень в строительство новой ледовой арены «Авто». Она должна заработать уже в 2018 году. И, создав дополнительную инфраструктуру, включая интернат для маленьких хоккеистов, строители надеются, что из Свердловской области перестанут уезжать юные хоккейные дарования.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, грант на строительство еще одной арены выиграла команда Ночной хоккейной лиги «Авто» на фестивале в Сочи в 2016 году. Грант свердловским хоккеистам вручал лично президент Владимир Путин. Это уже вторая арена, которая будет построена благодаря победам местных спортсменов – первую, построенную «Форум-групп», открыли в этом году в центре Екатеринбурга. Она носит имя прославленного свердловского хоккеиста Павла Дацюка, который сам приезжал на открытие новой площадки.

Вторая арена будет называться в честь команды, завоевавшей главный приз сочинского фестиваля НХЛ, – «Авто».

Сегодня в микрорайоне Солнечном прошла торжественная церемония закладки ее первого камня. В мероприятии приняли участие юные хоккеисты их ДЮСШ «Спартаковец», свердловский губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации города Александр Якоб, двукратный чемпион Олимпийских игр Сергей Макаров и председатель совета директоров «Форум-групп», президент Федерации хоккея Свердловской области Олег Черепанов. Участники церемонии выступили с приветственными словами, хоккеисты из «Авто» получили благодарственные письма от губернатора.

Также между Свердловской областью и «Форум-групп» было подписано соглашение, согласно которому компания безвозмездно предоставляет земельный участок для строительства арены в Солнечном.

Как рассказал NDNews.ru Олег Черепанов, арена будет построена в 2018 году. Это принципиально новый проект, который будет отличаться от «Дацюк-арены». Здесь тоже будет две ледовые площадки, дополнительная инфраструктура, но самое главное – это гостиница-интернат для юных хоккеистов, которые смогут приезжать из городов Свердловской области, чтобы продемонстрировать свое мастерство. «Сейчас дети уезжают в хоккейные интернаты в другие регионы – в Челябинск, в Уфу, и мы теряем одаренных спортсменов. Когда будет построена арена, интернат сможет принимать до 60 детей. Это целых две хоккейных команды. Это огромный шаг вперед для всей Свердловской области. Мы этого ждали 70 лет», – сказал президент свердловской федерации хоккея Олег Черепанов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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