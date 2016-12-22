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Публикации за 22.12.16

Судебные слушания по обжалованию регламента свердловского правительства назначены на 23 января

Судебные слушания по обжалованию регламента свердловского правительства назначены на 23 января

Предварительное заседание Свердловского областного суда по рассмотрению иска прокуратуры о признании незаконным временного регламента правительства региона состоится 23 января 2017 года. Слушания пройдут в закрытом режиме, так как станут подготовкой к началу судебного процесса, пояснили NDNews.ru в пресс-службе облсуда. Дата открытого заседания по иску будет назначена позже.

Напомним, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков оспорил несколько пунктов временного регламента регионального правительства, утвержденного 28 ноября, а также положения губернаторского указа №713. В исковом заявлении указывается, что губернатор Евгений Куйвашев не имел полномочий отменять предыдущий регламент работы правительства области и вводить новый порядок работы кабинета. Согласно областному закону №31, такие решения уполномочено принимать только правительство Свердловской области. Кроме того, прокуратура оспаривает норму о поручениях губернатора и его первых заместителей кабинету министров и требует признать незаконными положения регламента, согласно которым правительство может принимать решения простым большинством и в заочном режиме.

Добавим, что новый регламент работы правительства был принят в конце ноября в связи с реформой кабинета министров – была ликвидирована должность председателя правительства, и управление взял на себя губернатор Куйвашев, назначив себе восемь заместителей. Претензии прокуратуры к документу возникли еще на стадии его утверждения. Представители надзорного ведомства вносили протест, но Евгений Куйвашев его проигнорировал.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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