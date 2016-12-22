Судебные слушания по обжалованию регламента свердловского правительства назначены на 23 января

Публикации за 22.12.16

Предварительное заседание Свердловского областного суда по рассмотрению иска прокуратуры о признании незаконным временного регламента правительства региона состоится 23 января 2017 года. Слушания пройдут в закрытом режиме, так как станут подготовкой к началу судебного процесса, пояснили NDNews.ru в пресс-службе облсуда. Дата открытого заседания по иску будет назначена позже.

Напомним, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков оспорил несколько пунктов временного регламента регионального правительства, утвержденного 28 ноября, а также положения губернаторского указа №713. В исковом заявлении указывается, что губернатор Евгений Куйвашев не имел полномочий отменять предыдущий регламент работы правительства области и вводить новый порядок работы кабинета. Согласно областному закону №31, такие решения уполномочено принимать только правительство Свердловской области. Кроме того, прокуратура оспаривает норму о поручениях губернатора и его первых заместителей кабинету министров и требует признать незаконными положения регламента, согласно которым правительство может принимать решения простым большинством и в заочном режиме.

Добавим, что новый регламент работы правительства был принят в конце ноября в связи с реформой кабинета министров – была ликвидирована должность председателя правительства, и управление взял на себя губернатор Куйвашев, назначив себе восемь заместителей. Претензии прокуратуры к документу возникли еще на стадии его утверждения. Представители надзорного ведомства вносили протест, но Евгений Куйвашев его проигнорировал.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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